Спікер Джонсон пропонує допомогу Україні в кредит. У Байдена відреагували

За словами речниці Пентагону Сабріни Сінгх, Україні було б важко виплатити наданий Сполученими Штатами кредит

Джон Кірбі (Скриншот)

Представник Білого дому Джон Кірбі відреагував на запропонований спікером Палати представників Майком Джонсоном варіант законопроєкту про допомогу Україні. Він заявив, що проєкт від Сенату адміністрації Байдена подобається більше, передає Голос Америки.

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"Ми вважаємо, що той законопроєкт, який був ухвалений у Сенаті, дуже добре відповідає нашому сильному бажанню продовжувати підтримувати Україну", – заявив він.

Кірбі пояснив, що законопроєкт від Сенату США "добре відповідає потребам оборони України, а також потребам оборони Ізраїлю та іншим питанням нашої національної безпеки в усьому світі".

Раніше Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або ленд-лізу.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила Голосу Америки, що Україні в час війни було б важко віддавати позику.

"Такій країні, як Україна, що переживає війну, я думаю, буде дуже важко повернути ці кредити. І це те, що потребує опрацювання не лише з Міністерством оборони, а й з Державним департаментом та Білим домом", – прокоментувала вона ініціативу Джонсона.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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