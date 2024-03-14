Спикер Джонсон предлагает помощь Украине в кредит. У Байдена отреагировали

По словам спикера Пентагона Сабрины Сингх, Украине было бы трудно выплатить предоставленный Соединенными Штатами кредит

Джон Кирби (Скриншот)

Представитель Белого дома Джон Кирби отреагировал на предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном вариант законопроекта о помощи Украине. Он заявил, что проект от Сената администрации Байдена нравится больше, передает Голос Америки.

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"Мы считаем, что тот законопроект, который был принят в Сенате, очень хорошо отвечает нашему сильному желанию продолжать поддерживать Украину", – заявил он.

Кирби пояснил, что законопроект от Сената США "хорошо отвечает потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам нашей национальной безопасности во всем мире".

Ранее Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или ленд-лиз.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила Голосу Америки, что Украине во время войны было бы трудно отдавать ссуду.

"Такой стране, как переживающая войну Украина, я думаю, будет очень трудно вернуть эти кредиты. И это то, что требует обработки не только с Министерством обороны, но и с Государственным департаментом и Белым домом", – прокомментировала она инициативу Джонсона.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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