Спикер Джонсон предлагает помощь Украине в кредит. У Байдена отреагировали
Представитель Белого дома Джон Кирби отреагировал на предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном вариант законопроекта о помощи Украине. Он заявил, что проект от Сената администрации Байдена нравится больше, передает Голос Америки.
"Мы считаем, что тот законопроект, который был принят в Сенате, очень хорошо отвечает нашему сильному желанию продолжать поддерживать Украину", – заявил он.
Кирби пояснил, что законопроект от Сената США "хорошо отвечает потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам нашей национальной безопасности во всем мире".
Ранее Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или ленд-лиз.
Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила Голосу Америки, что Украине во время войны было бы трудно отдавать ссуду.
"Такой стране, как переживающая войну Украина, я думаю, будет очень трудно вернуть эти кредиты. И это то, что требует обработки не только с Министерством обороны, но и с Государственным департаментом и Белым домом", – прокомментировала она инициативу Джонсона.
- 14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.
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