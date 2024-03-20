Спикер Пентагона: Задержка в получении Украиной оружия подвергает ее повышенным рискам

Спикер Пентагона Райдер отметил, что сейчас США видит, как Украина держит позицию, поэтому будут сосредоточены на поддержке

Патрик Райдер (Фото: EPA/ MICHAEL REYNOLDS)

Задержки в получении Украиной оружия продолжают повышать риски. США осознают "ужасность ситуации" и "срочность потребности в боеприпасах". Об этом в интервью для Радио Свобода рассказал спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

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На вопрос журналиста, какие тактические и стратегические последствия задержки пакета помощи США для Украины, Райдер отметил, что "задержки в получении Украиной того, что ей нужно, продолжают подвергать ее повышенному риску".

"Мы полностью осознаем ужас ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях. И поэтому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день", – подчеркнул он.

Представитель Пентагона отметил, что сейчас США видит, как Украина держит позицию, поэтому будут сосредоточены на поддержке и на том, чтобы Россия не могла захватить больше территории.

"И тогда, надеюсь, в будущем мы увидим, что Украина вернет свою территорию", – отметил он.

Представитель Пентагона отметил, что украинцы показали себя невероятно мужественными, смелыми и инновационными бойцами, которые продолжают держать рубеж на большей части передовой линии.

19 марта Палата представителей Конгресса США вернулась к работе. Американские законодатели призывают спикера Майка Джонсона вынести вопрос о помощи Украине на голосование на этой неделе, иначе этот вопрос могут рассмотреть только после 9 апреля.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

Ранее Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или лендлиз.

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