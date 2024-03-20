Речник Пентагону: Затримка в отриманні Україною зброї наражає її на підвищені ризики

Речник Пентагону Райдер зазначив, що зараз США бачить, як Україна тримає позицію, тому будуть зосереджені на підтримці

Патрік Райдер (Фото: EPA/ MICHAEL REYNOLDS)

Затримки в отриманні Україною зброї продовжують підвищувати ризики. США усвідомлюють "жахливість ситуації" та "терміновість потреби у боєприпасах". Про це в інтерв’ю для Радіо Свобода розповів речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

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На питання журналіста, які тактичні та стратегічні наслідки затримки пакета допомоги США для України, Райдер зазначив, що "затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати її на підвищений ризик".

"Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня", – наголосив він.

Речник Пентагону зазначив, що зараз США бачить, як Україна тримає позицію, тому будуть зосереджені на підтримці та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території.

"І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію", – зазначив він.

Речник Пентагону наголосив, що українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями, які продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії.

19 березня Палата представників Конгресу США повернулася до роботи. Американські законодавці закликають спікера Майка Джонсона винести питання допомоги Україні на голосування цього тижня, інакше це питання можуть розглянути тільки після 9 квітня.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

Раніше Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.

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