Допомога від США. Шмигаль очікує на позитивні новини "цього, максимум наступного місяця"

Прем'єр наголосив, що Україна продовжить боротися з російською агресією, але для цього необхідна підтримка партнерів

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що заблоковане американське фінансування може надійти вже у березні й що обсяг мобілізації нових військ на фронт може бути меншим, ніж пів мільйона. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg Television.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Говорячи про блокування допомоги Україні Конгресом США, Шмигаль наголосив, що українська сторона перебуває в постійному діалозі зі США. Він очікує позитивних новин про фінансування "цього місяця або максимум наступного місяця".

В інтерв'ю прем'єр наголосив, що Україна продовжить боротися з російською агресією, але для цього також необхідна підтримка партнерів.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо у нас буде підтримка з боку наших партнерів щодо артилерійських снарядів, щодо ракет великої та середньої дальності", — заявив він.

Також Шмигаль прокоментував заяви стосовно мобілізації 500 000 військових та заявив, що оцінка показала, що масштаб не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєнь.

19 березня Палата представників Конгресу США повернулася до роботи. Американські законодавці закликають спікера Майка Джонсона винести питання допомоги Україні на голосування цього тижня, інакше це питання можуть розглянути тільки після 9 квітня.

Читайте також: Речник Пентагону: Затримка в отриманні Україною зброї наражає її на підвищені ризики

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

Раніше Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.

Читайте також: Кулеба тим, хто вважає допомогу ЗСУ "марною": Без боєприпасів звільнили 50% території