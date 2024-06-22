WP: США разрешили Украине бить американским оружием не более чем на 100 км вглубь России

Украину ограничили в глубине ударов по России. Ключевые военные аэродромы, вероятно, подпадают под эти ограничения

Фото: EPA

Украина не может наносить удары американским оружием более чем на 100 км вглубь территории России, написала в субботу газета The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

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Это означает, что ключевые российские аэродромы, с которых взлетают самолеты для нанесения ударов по Украине управляемыми бомбами, подпадают под ограничения.

Представитель Пентагона Чарли Дитс отрицает существование запрета бить дальше чем на 100 км от российской границы, но не назвал другое число. По его словам, речь идет не о конкретном радиусе, а о возможности отвечать на российские атаки с помощью ударов через границу.

Дитс также рассказал, что Украине разрешено использовать западные системы ПВО, чтобы сбивать российские самолеты, находящиеся в воздушном пространстве РФ, если с помощью них российская сторона планирует нанести удар по украинской территории.

Представитель Пентагона заявил, что США согласились разрешить Украине бить туда, откуда собираются наступать российские войска, пишет The Washington Post.