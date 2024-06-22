WP: США дозволили Україні бити американською зброєю не більше ніж на 100 км углиб Росії

Україну обмежили у глибині ударів по Росії. Ключові військові аеродроми, ймовірно, підпадають під ці обмеження

Фото: EPA

Україна не може завдавати ударів американською зброєю більше ніж на 100 км углиб території Росії, написала у суботу газета The Washington Post із посиланням на неназваних українських чиновників.

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Це означає, що ключові російські аеродроми, з яких злітають літаки, щоб завдавати ударів по Україні керованими бомбами, підпадають під обмеження.

Представник Пентагону Чарлі Дітс заперечив існування заборони бити далі ніж на 100 км від російського кордону, але не назвав інше число. За його словами, йдеться не про конкретний радіус, а про можливість відповідати на російські атаки за допомогою ударів через кордон.

Дітс також розповів, що Україні дозволено використовувати західні системи ППО для збиття російських літаків, що знаходяться в повітряному просторі РФ, якщо за допомогою них російська сторона планує завдати удару українською територією.

Представник Пентагону заявив, що США погодилися дозволити Україні бити туди, звідки збираються наступати російські війська, пише The Washington Post.