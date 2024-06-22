Зеленський: Харків реально захистити від авіабомб. Потрібне рішення Заходу

Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав бомбардування Харкова Росією прорахованим терором.

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"У Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту – це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом", – сказав Зеленський.

На місці події працюють 80 співробітників ДСНС та 18 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

"Рятувальна операція складна – був обвал конструкцій будинку", – сказав Зеленський.

Загалом внаслідок масованого удару по Харкову загинули 3 людини, ще 42 постраждало, з них двоє дітей.

Президент сподівається, що після таких ударів західні партнери нададуть Україні достатні сили та засоби для знищення російської авіації.

"Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб", – сказав Зеленський.

Для цього Україні потрібні системи Patriot, прискорення тренування льотчиків для F-16 і збільшення далекобійності зброї.

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