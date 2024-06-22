Зеленский: Харьков реально защитить от авиабомб. Необходимо решение Запада
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал бомбардировку Харькова Россией просчитанным террором.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"В Харькове еще продолжается разбор завалов на месте попадания российской авиабомбы. Четыре управляемые авиабомбы ударили по городу – это абсолютно просчитанный террор. Одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города, рядом с автовокзалом", — сказал Зеленский.
На месте происшествия работают 80 сотрудников ГСЧС и 18 единиц аварийно-спасательной техники.
"Спасательная операция сложная – был обвал конструкций дома", – сказал Зеленский.
Всего в результате массированного удара по Харькову погибли 3 человека, еще 42 пострадали, из них двое детей.
Президент надеется, что после таких ударов западные партнеры предоставят Украине достаточные силы и средства для уничтожения российской авиации.
"Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничье Харьковской области, – мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов. Такие решения нужно продолжать. Значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально – обезопасить наши города и громады от российских бомб", — сказал Зеленский.
Для этого Украине нужны системы Patriot, ускорение тренировки летчиков для F-16 и увеличение дальнобойности оружия.
- В общей сложности Россия сбросила на Харьков четыре авиабомбы 22 июня. Три из них упали на территории предприятия в Холодногорском районе, одна попала в жилой дом в Основянском районе.
- По предварительным данным, удары были нанесены из района города Строитель Белгородской области (80 км от Харькова).