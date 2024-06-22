Зеленский: Харьков реально защитить от авиабомб. Необходимо решение Запада

Фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал бомбардировку Харькова Россией просчитанным террором.

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"В Харькове еще продолжается разбор завалов на месте попадания российской авиабомбы. Четыре управляемые авиабомбы ударили по городу – это абсолютно просчитанный террор. Одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города, рядом с автовокзалом", — сказал Зеленский.

На месте происшествия работают 80 сотрудников ГСЧС и 18 единиц аварийно-спасательной техники.

"Спасательная операция сложная – был обвал конструкций дома", – сказал Зеленский.

Всего в результате массированного удара по Харькову погибли 3 человека, еще 42 пострадали, из них двое детей.

Президент надеется, что после таких ударов западные партнеры предоставят Украине достаточные силы и средства для уничтожения российской авиации.

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"Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничье Харьковской области, – мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов. Такие решения нужно продолжать. Значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально – обезопасить наши города и громады от российских бомб", — сказал Зеленский.

Для этого Украине нужны системы Patriot, ускорение тренировки летчиков для F-16 и увеличение дальнобойности оружия.

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