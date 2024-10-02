Спикер Сил обороны юга: Россияне готовятся штурмовать Запорожское направление

Российские оккупанты (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российские оккупационные войска готовятся к штурмам на Запорожском направлении. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил спикер Сил обороны юга Назар Волошин.

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"Сегодня наблюдается попытка противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Отмечаю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это возле Приютного и у Работино", – сказал он.

Направление Работино (ближе к Запорожью) и Приютного (далее) на карте DeepState

Волошин сообщил, что россияне пытаются штурмовать позиции возле Приютного, чтобы продвинуться в направлении Великой Новоселки, взять под контроль Донецкую область и перерезать пути поставки украинским силам, обороняющим Угледар и Курахово.

Он также отметил, что оккупанты у Работино формируют похожие подразделения для штурма украинских позиций на так называемом Работинском выступе и дальнейшего продвижения на Орехов.

Это подтвердил и представитель 118-й ОМБр Дмитрий Пелих. Впрочем, он считает, что целью россиян в этом районе, по всей вероятности, является город Запорожье.

19 сентября 2024 года начальник Ореховской городской военной администрации Николай Виниченко рассказал, что оккупанты устроили блокаду жителям нескольких населенных пунктов в Запорожской области: люди не получают гуманитарную помощь и пьют дождевую воду.