У РФ під Волгоградом перекинувся пасажирський потяг: понад сотня постраждалих – фото

Аварія сталася через "Камаз", стверджують у РЖД

Фото: російські пропагандисти

У Волгоградській області РФ зійшов із рейок і перекинувся пасажирський потяг. Російські пропагандисти публікують фото з місця.

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За даними місцевої влади, аварія на залізниці у Волгоградській області сталася через те, що "Камаз" виїхав на рейки на червоне світло.

Російські залізниці стверджують, що водій "Камаза", який зіткнувся з поїздом, грубо порушив правила руху і виїхав на переїзд під час сигналізації.

Швидкість поїзда була 65 км/год, машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

15 людей госпіталізовано, близько 140 осіб отримали забої, повідомили в РЖД.

Фото: російські пропагандисти

Фото: російські пропагандисти

Фото: російські пропагандисти

Фото: російські пропагандисти

Фото: російські пропагандисти