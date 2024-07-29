В РФ под Волгоградом перевернулся пассажирский поезд: более сотни пострадавших – фото

Фото: российские пропагандисты

В Волгоградской области РФ сошел с рельсов и перевернулся пассажирский поезд. Российские пропагандисты публикуют фото с места.

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По данным местных властей, авария на железной дороге в Волгоградской области произошла из-за того, что "Камаз" выехал на пути на красный свет.

Российские железные дороги утверждают, что водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом, грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.

Скорость поезда была 65 км/ч, машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

15 человек госпитализированы, около 140 человек получили ссадины и ушибы, сообщили в РЖД.

Фото: российские пропагандисты

Фото: российские пропагандисты

Фото: российские пропагандисты

Фото: российские пропагандисты

Фото: российские пропагандисты