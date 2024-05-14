Под Волгоградом сошел с рельсов и загорелся поезд с топливом. Россияне жалуются на БпЛА

Эпизод произошел в ночь на 14 мая около 01:14 по местному времени

Станция Котлубань (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

Российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 14 мая в Волгоградской области России сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, который в цистернах перевозил топливо.

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Авария произошла около часа ночи в районе станции Котлубань. Некоторые Telegram-каналы врага утверждают, что пожар возник вследствие попадания беспилотника. В общей сложности с рельсов сошли девять вагонов поезда.

На сайте российской железной дороги в 04:41 по местному времени появилась информация, в которой причиной схождения вагонов указывается "вмешательство посторонних лиц".

Станция Котлубань расположена в поселке Самофаловка Волгоградской области и имеет железнодорожную ветку, ведущую к арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны, расположенному рядом с поселком Котлубань.

1 ноября 2023 года во временно оккупированном Донецке в результате вероятного удара и последующего пожара поврежден поезд с топливом.

15 декабря украинские партизаны провели успешную диверсию и взорвали железнодорожный поезд, ежедневно возивший из временно оккупированного Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо для российских захватчиков.

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