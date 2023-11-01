В Донецке полыхали цистерны с топливом: появилось спутниковое фото последствий "прилета"

Во временно оккупированном Донецке в результате предположительного удара и последующего пожара поврежден поезд с топливом. Спутниковое фото опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

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"Поврежденный украинским ударом поезд с российским топливом можно увидеть на новых спутниковых снимках Донецка", – сказано в подписи к фото, сделанном 1 ноября.

Об ударе по Донецку в соцсетях сообщили вечером 31 октября. Местные говорили о "прилете" в районе железной дороги и публиковали фото и видео масштабного пожара.

Позднее российские пропагандисты пожаловались, что в результате пожара на железнодорожной станции Мушкетово получили ранения их съемочные группы, также пострадали "корреспонденты" и сотрудники МЧС.

Украинские военнослужащие официально не комментировали якобы удар по Донецку.

23 октября 2023 года в результате ударов высокоточным оружием был уничтожен вражеский склад с боекомплектом, расположенный на улице Ревякина в Донецке.

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