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В Донецке полыхали цистерны с топливом: появилось спутниковое фото последствий "прилета"

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 17:11
В Донецке полыхали цистерны с топливом: появилось спутниковое фото последствий
Фото: пропагандистские ресурсы

Во временно оккупированном Донецке в результате предположительного удара и последующего пожара поврежден поезд с топливом. Спутниковое фото опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

"Поврежденный украинским ударом поезд с российским топливом можно увидеть на новых спутниковых снимках Донецка", – сказано в подписи к фото, сделанном 1 ноября.

В Донецке полыхали цистерны с топливом: появилось спутниковое фото последствий "прилета"

Об ударе по Донецку в соцсетях сообщили вечером 31 октября. Местные говорили о "прилете" в районе железной дороги и публиковали фото и видео масштабного пожара.

Позднее российские пропагандисты пожаловались, что в результате пожара на железнодорожной станции Мушкетово получили ранения их съемочные группы, также пострадали "корреспонденты" и сотрудники МЧС.

Украинские военнослужащие официально не комментировали якобы удар по Донецку.

  • 23 октября 2023 года в результате ударов высокоточным оружием был уничтожен вражеский склад с боекомплектом, расположенный на улице Ревякина в Донецке.

Читайте также: ГУР: На уничтоженном в Донецке складе РФ было трофейное оружие, которое могли передать ХАМАС

Оксана Житнюк
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