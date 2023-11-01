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У Донецьку палали цистерни з паливом: з'явилося супутникове фото наслідків "прильоту"

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 17:11
У Донецьку палали цистерни з паливом: з'явилося супутникове фото наслідків
Фото: пропагандистські ресурси

У тимчасово окупованому Донецьку внаслідок ймовірного удару та подальшої пожежі пошкоджено потяг із паливом. Супутникове фото опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрік.

"Пошкоджений українським ударом потяг із російським паливом можна побачити на нових супутникових знімках Донецька", – йдеться у підписі до фото, зробленому 1 листопада.

У Донецьку палали цистерни з паливом: з'явилося супутникове фото наслідків "прильоту"

Про удар по Донецьку у соцмережах повідомили увечері 31 жовтня. Місцеві говорили про "приліт" в районі залізниці та публікували фото та відео масштабної пожежі.

Пізніше російські пропагандисти поскаржилися, що внаслідок пожежі на залізничній станції Мушкетово зазнали поранень їхні знімальні групи, також постраждали "кореспонденти" та співробітники МНС.

Українські військовослужбовці офіційно не коментували нібито удар по Донецьку.

  • 23 жовтня 2023 року внаслідок ударів високоточною зброєю було знищено ворожий склад із боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку.

Читайте також: ГУР: На знищеному у Донецьку складі РФ була трофейна зброя, яку могли передати ХАМАС

Оксана Житнюк
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