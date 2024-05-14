Під Волгоградом зійшов з рейок і загорівся потяг з паливом. Росіяни заявили про атаку БпЛА
Російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що в ніч проти 14 травня у Волгоградській області Росії зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який у цистернах перевозив паливо.
Аварія сталася близько першої години ночі в районі станції Котлубань. Деякі Telegram-канали ворога стверджують, що пожежа виникла внаслідок влучання безпілотника. Загалом з рейок зійшли дев'ять вагонів поїзда.
На сайті російської залізниці о 04:41 за місцевим часом з'явилась інформація, в якій причиною сходження вагонів вказується "втручання сторонніх осіб".
Станція Котлубань розташована у селищі Самофаловка Волгоградської області й має залізничну гілку, що веде до арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони, що розташоване поруч із селищем Котлубань.
- 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Донецьку внаслідок ймовірного удару та подальшої пожежі пошкоджено потяг із паливом.
- 15 грудня українські партизани провели успішну диверсію та підірвали залізничний потяг, котрий щоденно возив із тимчасово окупованого Криму до Мелітополя й Дніпрорудного боєприпаси та паливо для російських загарбників.
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