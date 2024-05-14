Під Волгоградом зійшов з рейок і загорівся потяг з паливом. Росіяни заявили про атаку БпЛА

Епізод відбувся в ніч проти 14 травня близько 01:14 за місцевим часом

Станція Котлубань (Фото: ресурси російських пропагандистів)

Російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що в ніч проти 14 травня у Волгоградській області Росії зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який у цистернах перевозив паливо.

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Аварія сталася близько першої години ночі в районі станції Котлубань. Деякі Telegram-канали ворога стверджують, що пожежа виникла внаслідок влучання безпілотника. Загалом з рейок зійшли дев'ять вагонів поїзда.

На сайті російської залізниці о 04:41 за місцевим часом з'явилась інформація, в якій причиною сходження вагонів вказується "втручання сторонніх осіб".

Станція Котлубань розташована у селищі Самофаловка Волгоградської області й має залізничну гілку, що веде до арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони, що розташоване поруч із селищем Котлубань.

1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Донецьку внаслідок ймовірного удару та подальшої пожежі пошкоджено потяг із паливом.

15 грудня українські партизани провели успішну диверсію та підірвали залізничний потяг, котрий щоденно возив із тимчасово окупованого Криму до Мелітополя й Дніпрорудного боєприпаси та паливо для російських загарбників.

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