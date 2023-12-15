У Мелітополі партизани підірвали поїзд, який возив боєприпаси та паливо для окупантів – ЦНС

Українські партизани провели успішну диверсію та підірвали залізничний потяг, котрий щоденно возив з тимчасово окупованого Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо для російських загарбників. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

"У зворотному шляху цей поїзд вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Проте завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. Сам вибух стався о 8-ій ранку прямо під носом російських ФСБшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість", – пише відомство.

ЦНС зауважує, що російська окупаційна влада намагається приховати факт диверсії, поки загарбники без успіху шукають партизан. До цього залучено співробітників ФСБ, зрадників з поліції, кінологів з собаками та навіть експертів кримінальної лабораторії, зазначає Центр спротиву.

Відомство зауважує, що це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік

"Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня. Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль", – пояснює ЦНС.

Центр спротиву додає мапу, де саме стався підрив:

Карта: ЦНС

14 листопада українські дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами в Горностаївці. Представник ГУР заявив LIGA.net, що Росія зазнала втрат.

28 листопада ЗСУ вдарили по ЦНАПу з загарбниками у Ювілейному Херсонської області.

2 грудня воєнна розвідка повідомила, що на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя українські партизани ліквідували російських окупантів та пошкодили їхню техніку.

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