В Мелитополе диверсанты взорвали поезд, возивший боеприпасы и топливо для оккупантов – ЦНС

Мелитополь (Фото: ресурс окупантов)

Украинские партизаны провели успешную диверсию и взорвали железнодорожный поезд, ежедневно возивший из временно оккупированного Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо для российских захватчиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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"В обратном пути этот поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику. Однако благодаря героям подполья поезд свое движение завершил окончательно. В результате контролируемого взрыва была повреждена железная дорога и тепловоз с вагонами. Сам взрыв произошел в 8 утра прямо под носом российских ФСБшников. В настоящее время оккупанты оцепили место взрыва, обыскивают прилегающую местность", – пишет ведомство.

ЦНС отмечает, что российские оккупационные власти пытаются скрыть факт диверсии, пока захватчики без успеха ищут партизан. К этому привлечены сотрудники ФСБ, предатели из полиции, кинологи с собаками и даже эксперты криминальной лаборатории, отмечает Центр сопротивления.

Ведомство обращает внимание, что это уже одиннадцатая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год.

"Предыдущий поезд Движение Сопротивления успешно подорвало 13 октября. Нынешняя же диверсия является далеко не последней, ведь в российской логистической модели именно железная дорога играет ключевую роль", – объясняет ЦНС.

Центр сопротивления добавляет карту, где именно произошел подрыв:

Карта: ЦНС

14 ноября украинские дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. Представитель ГУР заявил LIGA.net, что Россия понесла потери.

28 ноября ВСУ ударили по ЦНАПу с захватчиками в Юбилейном Херсонской области.

2 декабря военная разведка сообщила, что на въезде во временно оккупированный Мелитополь украинские партизаны ликвидировали российских оккупантов и повредили их технику.

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