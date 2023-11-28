ЗСУ вдарили по ЦНАПу з окупантами під Херсоном. У мережі публікують фото наслідків

Наближений до українських військових на півдні канал Николаевский Ванек заявив про щонайменше п'ятьох ліквідованих окупантів

Фото: соцмережі

У селищі Ювілейному, що на Херсонщині, українські військові вдарили по місцю дислокації російських окупантів. Наближений до ЗСУ анонімний Telegram-канал Николаевский Ванек заявив про втрати серед загарбників.

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"Сьогодні зранку невідомий камінь із неба впав під час наради колаборантів і місцевих так званих "правоохоронних органів" у селищі Ювілейне Херсонської області", – йдеться у повідомленні.

За словами Ванька, відомо про щонайменше п'ятьох ліквідованих окупантів.

LIGA.net не може підтвердити автентичність інформації, проте згодом українські Telegram-канали та медіа Херсона опублікували фото, як стверджується, з місця влучання. На кадрах видно розтрощену будівлю ЦНАПу та обгорілі машини.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Бердянську в ніч перед запланованими загарбниками псевдовиборами 9 вересня сталися вибухи на одній із "виборчих дільниць". До вибухів причетна Служба безпеки України, повідомили джерела LIGA.net у спецслужбі.

Ідентичний епізод відбувся й у Запорізькій області 13 вересня.

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