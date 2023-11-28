ВСУ ударили по ЦПАУ с оккупантами под Херсоном. В сети публикуют фото последствий

Приближенный к украинским военным на юге канал Николаевский Ванек заявил о по меньшей мере пяти ликвидированных оккупантах

Фото: соцсети

В поселке Юбилейное Херсонской области украинские военные ударили по месту дислокации российских оккупантов. Приближенный к ВСУ анонимный Telegram-канал Николаевский Ванек заявил о потерях среди захватчиков.

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"Сегодня утром неизвестный камень с неба упал во время совещания коллаборантов и местных так называемых правоохранительных органов в поселке Юбилейное Херсонской области", – говорится в сообщении.

По словам Ванька, известно о не менее пяти ликвидированных оккупантах.

LIGA.net не может подтвердить подлинность информации, однако впоследствии украинские Telegram-каналы и медиа Херсона опубликовали фото, как утверждается, с места попадания. На кадрах видно разбитое здание ЦНАПа и сгоревшие машины.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Во временно оккупированном Бердянске в ночь перед запланированными захватчиками псевдовыборами 9 сентября произошли взрывы на одном из "избирательных участков". К взрывам причастна Служба безопасности Украины, сообщили источники LIGA.net в спецслужбе.

Идентичный эпизод произошел и в Запорожской области 13 сентября.

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