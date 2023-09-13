Во время незаконных псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три украинских дрона-камикадзе СБУ атаковали "избирательный" участок с заполненными бюллетенями. Об этом LIGA.net сообщили источники в Службе безопасности Украины.

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По данным СБУ, оккупанты свозили бюллетени сюда в течение 10 дней во время удаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской территориальной общины (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка).

"После трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены", – передает собеседник.

Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы: они раздают паспорта РФ перед "голосованием" и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.

Во временно оккупированном Бердянске в ночь перед запланированными захватчиками псевдовыборами произошли взрывы на одном из "избирательных участков". К взрывам причастна Служба безопасности Украины, сообщили источники LIGA.net в спецслужбе.

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