Під Мелітополем партизани підірвали окупантів та спалили їхню техніку – ГУР
На в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя українські партизани ліквідували російських окупантів та пошкодили їхню техніку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.
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За даними ГУР, епізод стався на проспекті Богдана Хмельницького, 115. Невідомо, що це за будівля, проте поруч знаходиться СТО та автозаправка.
Внаслідок атаки сил опору було ліквідовано декілька російських окупантів та завдано ураження їхньому паливозаправнику ― військова техніка виведена з ладу.
- 14 листопада українські дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами в Горностаївці. Представник ГУР заявив LIGA.net, що Росія зазнала втрат.
- 28 листопада ЗСУ вдарили по ЦНАПу з загарбниками у Ювілейному Херсонської області.
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