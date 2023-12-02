Під Мелітополем партизани підірвали окупантів та спалили їхню техніку – ГУР

За словами української розвідки, епізод відбувся 1 грудня на проспекті Богдана Хмельницького, 115

Карта: Google

На в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя українські партизани ліквідували російських окупантів та пошкодили їхню техніку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

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За даними ГУР, епізод стався на проспекті Богдана Хмельницького, 115. Невідомо, що це за будівля, проте поруч знаходиться СТО та автозаправка.

Карта: Google

Внаслідок атаки сил опору було ліквідовано декілька російських окупантів та завдано ураження їхньому паливозаправнику ― військова техніка виведена з ладу.

14 листопада українські дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами в Горностаївці. Представник ГУР заявив LIGA.net, що Росія зазнала втрат.

28 листопада ЗСУ вдарили по ЦНАПу з загарбниками у Ювілейному Херсонської області.

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