СБУ влаштувала нову диверсію на залізниці у Бурятії. Підірвали потяг на Чортовому мості — джерело
Служба безпеки України влаштувала ще одну диверсію на Байкало-Амурській магістралі у Бурятії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силовому блоці.
За його словами, новий підрив став другим етапом операції СБУ для виведення з ладу важливої залізниці, яку росіяни використовують для перекидання військ і техніки.
Зазначається, що перший вантажний потяг був підірваний у Північномуйському тунелі, а тому для продовження руху окупанти почали використовувати об'їзний шлях через так званий Чортовий міст.
Під час руху поїзда на високій 35-метровій переправі спрацювала закладена в нього вибухівка. Від вибуху спалахнули шість цистерн, до гасіння пожежі залучили пожежний поїзд.
- Раніше стало відомо, що СБУ влаштувала вибух у Північномуйському тунелі — він розташований на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, це єдина серйозна залізнична колія між РФ і Китаєм. Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої, на місці працює Федеральна служба безпеки РФ, російські залізничники без успіху намагаються мінімізувати наслідки.
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