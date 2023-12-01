СБУ влаштувала нову диверсію на залізниці у Бурятії. Підірвали потяг на Чортовому мості — джерело

Служба безпеки України влаштувала ще одну диверсію на Байкало-Амурській магістралі у Бурятії

Чортовий міст (Фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України влаштувала ще одну диверсію на Байкало-Амурській магістралі у Бурятії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силовому блоці.

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За його словами, новий підрив став другим етапом операції СБУ для виведення з ладу важливої залізниці, яку росіяни використовують для перекидання військ і техніки.

Зазначається, що перший вантажний потяг був підірваний у Північномуйському тунелі, а тому для продовження руху окупанти почали використовувати об'їзний шлях через так званий Чортовий міст.

Під час руху поїзда на високій 35-метровій переправі спрацювала закладена в нього вибухівка. Від вибуху спалахнули шість цистерн, до гасіння пожежі залучили пожежний поїзд.

Раніше стало відомо, що СБУ влаштувала вибух у Північномуйському тунелі — він розташований на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, це єдина серйозна залізнична колія між РФ і Китаєм. Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої, на місці працює Федеральна служба безпеки РФ, російські залізничники без успіху намагаються мінімізувати наслідки.

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