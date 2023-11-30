Росіяни показали фото Північномуйського тунелю, який підірвала СБУ. Вигадали "замикання"
Російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, показали знімки з Північномуйського тунелю, який підірвала Служба безпеки України.
На фото можна побачити в'їзд у тунель і вид на нього зсередини.
Пропагандисти пишуть, що причиною "пожежі" вантажного поїзда стало "замикання кабельної мережі".
Північномуйський тунель є найдовшим у Росії для залізниць — 15 343 метри.
Раніше стало відомо, що СБУ влаштувала вибух у тунелі — він розташований на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, це єдина серйозна залізнична колія між РФ та Китаєм.
Під час руху вантажного проїзду спрацювали чотири вибухові пристрої, на місці працює Федеральна служба безпеки РФ, російські залізничники безрезультатно намагаються мінімізувати наслідки.
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