Росіяни показали фото Північномуйського тунелю, який підірвала СБУ. Вигадали "замикання"

Північномуйський тунель (Фото: ресурс окупантів)

Російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, показали знімки з Північномуйського тунелю, який підірвала Служба безпеки України.

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На фото можна побачити в'їзд у тунель і вид на нього зсередини.

Пропагандисти пишуть, що причиною "пожежі" вантажного поїзда стало "замикання кабельної мережі".

Північномуйський тунель є найдовшим у Росії для залізниць — 15 343 метри.

Раніше стало відомо, що СБУ влаштувала вибух у тунелі — він розташований на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, це єдина серйозна залізнична колія між РФ та Китаєм.

Під час руху вантажного проїзду спрацювали чотири вибухові пристрої, на місці працює Федеральна служба безпеки РФ, російські залізничники безрезультатно намагаються мінімізувати наслідки.

У березні 2023 року у Новій Каховці за допомогою саморобного вибухового пристрою намагалися ліквідувати колаборанта Віталія Гуру.

2 квітня 2023 року в Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Street Food Bar №1 на Університетській набережній, де проходив "творчий вечір" пропагандиста Владлєна Татарського. "Воєнкора" було вбито. За попередньою версією росіян, вибухнула статуетка, подарована йому 26-річною жінкою на ім'я Дарія Трепова. Російські силовики затримали Трепову. Президент Володимир Зеленський заявив, що не думає про вибух у Санкт-Петербурзі, про це має думати Росія.

8 листопада у тимчасово окупованому Луганську було ліквідовано колишнього ватажка терористів ЛНР Михайла Філіпоненка.

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