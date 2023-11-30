Россияне показали фото Северомуйского тоннеля, который подорвала СБУ. Выдумали "замыкание"

Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, показали снимки их Северомуйского тоннеля, который подорвала Служба безопасности Украины

Северомуйский тоннель (Фото: ресурс оккупантов)

Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, показали снимки из Северомуйского тоннеля, который подорвала Служба безопасности Украины.

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На фото можно заметить въезд в тоннель и вид на него изнутри.

Пропагандисты пишут, что причиной "пожара" грузового поезда стало якобы "замыкание кабельной сети".

Северомуйский тоннель имеет самую большую протяженность в России для железных дорог — 15 343 метра.

Ранее стало известно, что СБУ устроила взрыв в тоннеле — он расположен на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, это единственный серьезный железнодорожный путь между РФ и Китаем.

Во время движения грузового проезда сработали четыре взрывных устройства, на месте работает Федеральная служба безопасности РФ, российские железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.

В марте 2023 года в Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта Виталия Гуру.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" пропагандиста Владлена Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная ему 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова. Российские силовики задержали Трепову. Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия.

8 ноября во временно оккупированном Луганске был ликвидирован бывший главарь террористов ЛНР Михаил Филипоненко.

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