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В Луганске в машине подорвали одного из главарей террористов "ЛНР" — пропагандисты

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 09:34
В Луганске в машине подорвали одного из главарей террористов
Михаил Филипоненко (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что во временно оккупированном Луганске был ликвидирован бывший главарь террористов "ЛНР" Михаил Филипоненко. Telegram-каналы, подчиненные Кремлю, добавили, что в его авто сработала взрывчатка.

Уведомление о смерти Филипоненко появилось в одном из топ-пропагандистских СМИ России утром 8 ноября. Никакого упоминания о ликвидации или подрыве автомобиля там не было.

Впоследствии массовый Telegram-канал, управляемый Кремлем, сообщил, что сын Филипоненко заявил, что его отца подорвали.

"Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко, в результате которого депутат получил ранения несовместимые с жизнью – сын депутата Иван Филипоненко", – говорится в сообщении.

Ранее коллаборанта уже пытались ликвидировать. 21 февраля 2022 года его автомобиль подорвали рядом со зданием представительства "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате чего пострадал водитель Филипоненко.

До 2010 Филипоненко был депутатом Ленинского районного совета Луганска от пророссийской Партии регионов. Также до начала вооруженного противостояния на Донбассе он работал в ООО Барс-Инвест в Луганске.

Как руководитель представительства террористов ЛНР в СЦКК регулярно распространял дискредитационные материалы о якобы нарушении Украиной Минских договоренностей и обстрелы ВСУ гражданских и т.д.

  • В марте 2023 года в Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта Виталия Гуру.

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Милана Головань
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