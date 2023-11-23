В Белгороде СБУ подорвала топ-коллаборанта из Харьковской области, он мертв — источник

В российском Белгороде Служба безопасности Украины ликвидировала коллаборациониста Александра Слисаренко. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

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По его словам, 16 ноября в Белгороде был подорван автомобиль Слисаренко, который был одним из гауляйтеров во время оккупации Харьковской области.

От полученных травм он погиб, ликвидацию военного преступника устроила СБУ.

Коллаборант работал в украинских правоохранительных органах, в 2014 году был участником "Антимайдана" в Харькове, в 2021-2022 годах воевал за террористов ЛНР в составе специального подразделения "Рысь".

С лета 2022 года стал гауляйтером в Харьковской области, причастен к зверствам в отношении местных жителей.

Российские власти умалчивают о ликвидации Слисаренко.

В марте 2023 года в Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта Виталия Гуру.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" пропагандиста Владлена Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная ему 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова. Российские силовики задержали Трепову. Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия.

8 ноября во временно оккупированном Луганске был ликвидирован бывший главарь террористов ЛНР Михаил Филипоненко.

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