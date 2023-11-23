У Бєлгороді СБУ підірвала топколаборанта з Харківської області, він мертвий — джерело

У російському Бєлгороді Служба безпеки України ліквідувала колабораціоніста Олександра Слісаренка. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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За його словами, 16 листопада у Бєлгороді було підірвано автомобіль Слісаренка, який був одним із гауляйтерів під час окупації Харківської області.

Від одержаних травм він загинув, ліквідацію воєнного злочинця влаштувала СБУ.

Колаборант працював в українських правоохоронних органах, у 2014 році був учасником "Антимайдану" у Харкові, у 2021-2022 роках воював за терористів ЛНР у складі спеціального підрозділу "Рись".

З літа 2022 року став гауляйтером у Харківській області, причетний до звірств стосовно місцевих мешканців.

Російська влада замовчує про ліквідацію Слісаренка.

У березні 2023 року у Новій Каховці за допомогою саморобного вибухового пристрою намагалися ліквідувати колаборанта Віталія Гуру.

2 квітня 2023 року в Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Street Food Bar №1 на Університетській набережній, де проходив "творчий вечір" пропагандиста Владлєна Татарського. "Воєнкора" було вбито. За попередньою версією росіян, вибухнула статуетка, подарована йому 26-річною жінкою на ім'я Дар'я Трепова. Російські силовики затримали Трепову. Президент Володимир Зеленський заявив, що не думає про вибух у Санкт-Петербурзі, про це має думати Росія.

8 листопада у тимчасово окупованому Луганську було ліквідовано колишнього ватажка терористів ЛНР Михайла Філіпоненка.

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