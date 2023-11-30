СБУ подорвала Байкало-Амурскую магистраль. Это стратегический путь между РФ и Китаем: фото

Служба безопасности Украины устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии — это единственный серьезный путь между РФ и Китаем

Северомуйский тоннель (Фото: ресурс оккупантов)

Служба безопасности Украины устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии — это единственный серьезный путь между РФ и Китаем. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовом блоке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в ночь на 30 ноября произошел взрыв в Северомуйском тоннеле имени Бессолова в Бурятии.

Фактически, это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, который оккупанты используют для военных поставок.

Собеседник заявляет, что это успешная специальная операция СБУ.

Во время движения грузового проезда сработали четыре взрывных устройства, на месте работает Федеральная служба безопасности РФ, российские железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.

В марте 2023 года в Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта Виталия Гуру.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" пропагандиста Владлена Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная ему 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова. Российские силовики задержали Трепову. Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия.

8 ноября во временно оккупированном Луганске был ликвидирован бывший главарь террористов ЛНР Михаил Филипоненко.

Читайте также: В Белгороде СБУ подорвала топ-коллаборанта из Харьковской области, он мертв — источник