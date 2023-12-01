СБУ устроила новую диверсию на ж/д в Бурятии. Взорвали поезд на Чертовом мосту — источник
Служба безопасности Украины устроила еще одну диверсию на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовом блоке.
По его словам, новый подрыв стал вторым этапом операции СБУ для выведения из строя важной железной дороги, которую россияне используют для переброски войск и техники.
Отмечается, что первый грузовой поезд был подорван в Северомуйском тоннеле, а поэтому для продолжения движения оккупанты начали использовать объездной путь через так называемый Чертов мост.
Во время движения поезда на высокой 35-метровой переправе сработала заложенная в него взрывчатка. От взрыва загорелись шесть цистерн, к тушению пожара привлекли пожарный состав.
- Ранее стало известно, что СБУ устроила взрыв в Северомуйском тоннеле — он расположен на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, это единственный серьезный железнодорожный путь между РФ и Китаем. Во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства, на месте работает Федеральная служба безопасности РФ, российские железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.
- Суперудар на 6000 км. Зачем СБУ подорвала тоннель, соединяющий Россию с Китаем.
- Недавно в российском Белгороде СБУ ликвидировала коллаборациониста Александра Слисаренко.
Смотрите также: Россияне показали фото Северомуйского тоннеля, который подорвала СБУ. Выдумали "замыкание"