Под Мелитополем партизаны подорвали оккупантов и сожгли их технику – ГУР

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На въезде во временно оккупированный Мелитополь украинские партизаны ликвидировали российских оккупантов и повредили их технику. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

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По данным ГУР, эпизод произошел на проспекте Богдана Хмельницкого, 115. Неизвестно, что это за здание, но рядом находится СТО и автозаправка.

Карта: Google

В результате атаки сил сопротивления были ликвидированы несколько российских оккупантов и нанесено поражение их топливозаправщику – военная техника выведена из строя.

14 ноября украинские дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. Представитель ГУР заявил LIGA.net, что Россия понесла потери.

28 ноября ВСУ ударили по ЦПАУ с захватчиками в Юбилейном Херсонской области.

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