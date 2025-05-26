Після останніх атак РФ Україна "значно збільшує" виробництво дронів-перехоплювачів
Дрони-камікадзе типу Shahed (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Після останніх російських атак Україна "значно збільшує" виробництво дронів-перехоплювачів й залучатиме для цього фінансування від партнерів. Про це, за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні на Ставці детально розібрали наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та наші відповіді. Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини", – розповів глава держави.

Також Зеленський повідомив, що доручив виділити окреме фінансування для української балістичної програми: "Для швидшого виробництва ракет".

"Була сьогодні й детальна доповідь керівника Служби безпеки України Малюка. Хороші є результати. Дякую", – підсумував глава держави.

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  • Напередодні видання The Economist з посиланням на анонімних українських інженерів заявило, що російські безпілотники тепер контролюються за допомогою ботів у Telegram, які надсилають дані про політ і відео в реальному часі операторам-людям.

  • За даними медіа, такі дрони летять на малій висоті, щоб уникнути виявлення, а наближаючись до міста, різко набирають висоту, виходячи з радіуса дії мобільної зброї. Тому Україна залучає гелікоптери, винищувачі F-16 і безпілотники-перехоплювачі.

  • Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомив, що такі безпілотники застосовуються окупантами з 2024 року: "Жодної сенсації – їх збивають".
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