В останні дні значну частину крилатих ракет РФ збили українські льотчики з західних винищувачів
Значну частину крилатих ракет, якими окупанти атакували Україну впродовж останніх днів, збили пілоти винищувачів F-16 та Mirage західного виробництва. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Хочу відзначити сьогодні наших захисників неба. Цими днями добре проявили себе наші пілоти бойової авіації – F-16 та "міражів". Значну частину крилатих ракет збили саме вони. Дякую!", – розповів глава держави.
Також він подякував за влучність захисникам з 11 зенітної ракетної Шепетівської бригади, 96 зенітної ракетної Київської, 138 Дніпровської, 208 Херсонської та 301 Нікопольської зенітних ракетних бригад та усім підрозділам захисту українського неба: "Мобільні вогневі групи, вертольоти армійської авіації, РЕБівці".
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