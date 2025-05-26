В последние дни значительную часть крылатых ракет РФ сбили украинские летчики с западных истребителей

Президент отметил, что на днях хорошо проявили себя украинские пилоты боевой авиации

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Значительную часть крылатых ракет, которыми оккупанты атаковали Украину на протяжении последних дней, сбили пилоты истребителей F-16 и Mirage западного производства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Хочу отметить сегодня наших защитников неба. На днях хорошо проявили себя наши пилоты боевой авиации – F-16 и "миражей". Значительную часть крылатых ракет сбили именно они. Спасибо!", – рассказал глава государства.

Также он поблагодарил за точность защитников из 11 зенитной ракетной Шепетовской бригады, 96 зенитной ракетной Киевской, 138 Днепровской, 208 Херсонской и 301 Никопольской зенитных ракетных бригад и все подразделения защиты украинского неба: "Мобильные огневые группы, вертолеты армейской авиации, РЭБовцы".

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В ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотниками, силы противовоздушной обороны обезвредили более 250 воздушных целей. В Киеве пострадали 14 человек.

В ночь на 25 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения – сбито 45 крылатых ракет и обезврежено 266 БпЛА. Из-за российской атаки погибли 13 человек, более 60 пострадали.

В ночь на 26 мая Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками, Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить почти 300 целей. Из-за ударов оккупантов есть двое пострадавших.