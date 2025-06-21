Германия и Канада будут финансировать производство перехватчиков для "шахедов" – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

У Украины есть договоренности с Германией и Канадой о финансировании производства перехватчиков для ударных беспилотников типа Shahed. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

Глава государства рассказал, что Украина работает над тем, чтобы противодействовать "шахедам". Приблизительно треть из них сбивают мобильные огневые группы.

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"Они [мобильные огневые группы] уже почти не полагаются на пулеметы. Они работают с другим оружием. Мы начали использовать перехватчики. Вы должны знать, что мы над этим вопросом работаем давно", – сказал президент.

По его словам, четыре компании в Украине производят эти изделия, при этом две очень успешно. Во время ночной атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками.

"Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент, и он точно работает", – подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что есть договоренность с канцлером Германии Фридрихом Мерцом о финансировании. Также во время саммита G7 президент договорился с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Он [Карни] также там выделил деньги. Мы ехали – было $2 млрд. Мы с ним договорились – он увеличил до $4 млрд. И нам нужно немного времени для того, чтобы это было массовое производство", – сказал Зеленский.

  • 17 июня Зеленский призвал партнеров увеличить финансирование дронов-перехватчиков для усиления защиты Украины и Европы.
  • 20 июня президент сказал, что объемы производства дронов, способных перехватывать российские ударные БпЛА, увеличиваются.
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