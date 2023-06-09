ЗСУ вдарили по зосередженню "Ахмата" у районі Донецька. Знищено 56 бойовиків Кадирова

Збройні Сили України вдарили в район зосередження бойовиків підрозділу "Ахмат" у тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що "Ахмат" був помічений у південно-західній частині Донецька — ворог займається пограбуванням місцевих жителів, а також знімає відеопостанови про участь у боях.

Зазначається, що 6 червня Сили оборони вдарили по бойовиках у тренувальному таборі.

Знищено 56 підлеглих гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова, санітарні втрати уточнюються.

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