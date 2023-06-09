ЗСУ вдарили по зосередженню "Ахмата" у районі Донецька. Знищено 56 бойовиків Кадирова
09.06.2023, 08:13
Рамзан Кадиров (Фото: ресурс окупантів)
Збройні Сили України вдарили в район зосередження бойовиків підрозділу "Ахмат" у тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Військові заявляють, що "Ахмат" був помічений у південно-західній частині Донецька — ворог займається пограбуванням місцевих жителів, а також знімає відеопостанови про участь у боях.
Зазначається, що 6 червня Сили оборони вдарили по бойовиках у тренувальному таборі.
Знищено 56 підлеглих гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова, санітарні втрати уточнюються.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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