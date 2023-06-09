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ВСУ ударили по сосредоточению "Ахмата" в районе Донецка. Уничтожено 56 боевиков Кадырова

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 08:13
ВСУ ударили по сосредоточению
Рамзан Кадыров (Фото: ресурс оккупантов)

Вооруженные Силы Украины ударили по району сосредоточения боевиков подразделения "Ахмат" во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что "Ахмат" был замечен в юго-западной части Донецка — враг занимается грабежом местных жителей, а также снимает постановочные видео об участии в боях.
Отмечается, что 6 июня Силы обороны ударили по боевикам в тренировочном лагере.
Уничтожено 56 подчиненных гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова, санитарные потери уточняются. 

Читайте также: На смену Шторму-Z под Марьинку зашел "Ахмат": хорошо экипированный, с танками и БТР – ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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Рамзан КадыроввойнаДонецкпотеригенштабахмат
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