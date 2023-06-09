ВСУ ударили по сосредоточению "Ахмата" в районе Донецка. Уничтожено 56 боевиков Кадырова

Вооруженные Силы Украины ударили по району сосредоточения боевиков подразделения "Ахмат" во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что "Ахмат" был замечен в юго-западной части Донецка — враг занимается грабежом местных жителей, а также снимает постановочные видео об участии в боях.

Отмечается, что 6 июня Силы обороны ударили по боевикам в тренировочном лагере.

Уничтожено 56 подчиненных гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова , санитарные потери уточняются.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.