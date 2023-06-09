ВСУ ударили по сосредоточению "Ахмата" в районе Донецка. Уничтожено 56 боевиков Кадырова
09.06.2023, 08:13
Рамзан Кадыров (Фото: ресурс оккупантов)
Вооруженные Силы Украины ударили по району сосредоточения боевиков подразделения "Ахмат" во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что "Ахмат" был замечен в юго-западной части Донецка — враг занимается грабежом местных жителей, а также снимает постановочные видео об участии в боях.
Отмечается, что 6 июня Силы обороны ударили по боевикам в тренировочном лагере.
Уничтожено 56 подчиненных гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова, санитарные потери уточняются.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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