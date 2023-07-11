ВСУ: Россия перебросила расхваленный "Ахмат" на передовую. По нему нанесены первые удары

На фоне больших потерь россияне были вынуждены бросить на передовую на востоке подразделение кадыровского полка "Ахмат", однако оно уже успело ощутить на себе удары Сил обороны и вряд ли останется на первой линии фронта. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Череватый сообщил, что в течение суток Силы обороны уничтожили на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях 82 оккупантов, еще 204 россиян ранили.

Он подчеркнул, что на фоне существенных потерь сейчас у армии РФ основная проблема – это личный состав.

"Поэтому там очень сегментированная группировка. Это и воздушно-десантные подразделения, и мотострелковые, и подразделения БАРС, подразделения территориальных войск, роты Шторм-Z. И в силу того, что одна из их мотострелковых бригад получила очень мощные потери, туда даже перебросили подразделение расхваленного полка спецназначения "Ахмат", и уже они получили первые мощные удары", – сказал Череватый.

Он предположил, что после этого в РФ поняли, что использовать "ахматовцев" на первой линии "не очень получится". Череватый прогнозирует, что в дальнейшем "ахматовцы" сосредоточатся "на том, что умеют" – будут выполнять функцию полицаев и заградотрядов для оккупантов.

В конце мая спикер ВСУ сообщал, что "ахматовцы" зашли под Марьинку, заменив оккупантов из Шторма-Z. В отличие от других россиян, "ахматовцы" хорошо экипированы и вооружены.

6 июня ВСУ ударили по сосредоточению "Ахмата" в районе Донецка: уничтожили 56 боевиков Кадырова.

3 июля стало известно о ликвидации командира отряда кадыровского спецподразделения "Ахмат" Евгения Писаренко.

Недавно Кадыров утверждал, что бойцы спецподразделения "Ахмат" были передислоцированы на окраины Бахмута, в частности, в Клещеевку.

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