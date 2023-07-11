RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ: Росія перекинула розхвалений "Ахмат" на передову. По ньому завдано перших ударів

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 23:00
ЗСУ: Росія перекинула розхвалений
Сергій Череватий (Скриншот відео)

На тлі великих втрат росіяни були вимушені кинути на передову на сході підрозділ кадировського полку "Ахмат", проте він вже встиг відчути на собі удари Сил оборони і навряд залишиться на першій лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Череватий повідомив, що протягом доби Сили оборони знищили на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямках 82 окупантів, ще 204 росіян було поранено.

Він наголосив, що на тлі суттєвих втрат наразі в армії РФ основна проблема – це особовий склад.

"Тому там дуже сегментоване угруповання. Це і повітряно-десантні підрозділи, і мотострілецькі, і підрозділи БАРС, підрозділи територіальних військ, роти Шторм-Z. І в силу того, що одна з їхніх мотострілецьких бригад отримала дуже потужні втрати, туди навіть перекинули підрозділ розхваленого полку спецпризначення "Ахмат", і вже вони отримали перші потужні удари", – сказав Череватий.

Він припустив, що після цього в РФ зрозуміли, що використовувати "ахматівців" на першій лінії "не дуже вийде". Череватий прогнозує, що надалі "ахматівці" зосередяться "на тому, що вміють" – будуть виконувати функцію поліцаїв і загородзагонів для окупантів.

  • Наприкінці травня речник ЗСУ повідомляв, що "ахматівці" зайшли під Мар'їнку, замінивши окупантів зі Шторму-Z. На відміну від інших росіян, "ахматівці" добре екіпіровані та озброєні.
  • 6 червня ЗСУ вдарили по зосередженню "Ахмата" в районі Донецька: знищили 56 бойовиків Кадирова.
  • 3 липня стало відомо про ліквідацію командира загону кадировського спецпідрозділу "Ахмат" Євгена Писаренка.
  • Нещодавно Кадиров стверджував, що бійці спецпідрозділу "Ахмат" були передислоковані на околиці Бахмута, зокрема, у Кліщіївку.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаКуп'янськЛиманбахмутСергій Череватийахмат
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 