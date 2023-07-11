ЗСУ: Росія перекинула розхвалений "Ахмат" на передову. По ньому завдано перших ударів

На тлі великих втрат росіяни були вимушені кинути на передову на сході підрозділ кадировського полку "Ахмат", проте він вже встиг відчути на собі удари Сил оборони і навряд залишиться на першій лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Череватий повідомив, що протягом доби Сили оборони знищили на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямках 82 окупантів, ще 204 росіян було поранено.

Він наголосив, що на тлі суттєвих втрат наразі в армії РФ основна проблема – це особовий склад.

"Тому там дуже сегментоване угруповання. Це і повітряно-десантні підрозділи, і мотострілецькі, і підрозділи БАРС, підрозділи територіальних військ, роти Шторм-Z. І в силу того, що одна з їхніх мотострілецьких бригад отримала дуже потужні втрати, туди навіть перекинули підрозділ розхваленого полку спецпризначення "Ахмат", і вже вони отримали перші потужні удари", – сказав Череватий.

Він припустив, що після цього в РФ зрозуміли, що використовувати "ахматівців" на першій лінії "не дуже вийде". Череватий прогнозує, що надалі "ахматівці" зосередяться "на тому, що вміють" – будуть виконувати функцію поліцаїв і загородзагонів для окупантів.

Наприкінці травня речник ЗСУ повідомляв, що "ахматівці" зайшли під Мар'їнку, замінивши окупантів зі Шторму-Z. На відміну від інших росіян, "ахматівці" добре екіпіровані та озброєні.

6 червня ЗСУ вдарили по зосередженню "Ахмата" в районі Донецька: знищили 56 бойовиків Кадирова.

3 липня стало відомо про ліквідацію командира загону кадировського спецпідрозділу "Ахмат" Євгена Писаренка.

Нещодавно Кадиров стверджував, що бійці спецпідрозділу "Ахмат" були передислоковані на околиці Бахмута, зокрема, у Кліщіївку.

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