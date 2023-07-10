Кадиров каже, що перекинув бойовиків "Ахмата" під Бахмут. Комбат ЗСУ: Не бачили

Українські бійці поки не бачили окупантів з підрозділу "Ахмат" на Бахмутському напрямку, заявив Петро Кузик, командир батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Про це він повідомив в етері Радіо Свобода.

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Зазначається, що Кузик прокоментував заяву самопроголошеного глави Чечні Рамзана Кадирова.

Ватажок окупантів стверджував, нібито бійці спецпідрозділу "Ахмат" були передислоковані на околиці Бахмута, зокрема, у Кліщіївку.

Кузик заявив, що "Ахмат" не є серйозним бойовим підрозділом", а його бійці не вміють взаємодіяти на полі бою.

"Вони не є чимось серйозним, оскільки це, по суті, добре озброєна особиста поліція Кадирова, яка, можливо, гарно займається у спортивному залі, гарно екіпірована, але у них немає серйозних спеціалістів", – зазначив він.

Кузик припустив, що це можуть бути новосформовані підрозділи, але за його досвідом, вони не вміють працювати разом комплексно: "З артилерією, з серйозним системним підходом".

За словами комбата, Сили оборони зустрічали чеченських бійців у Бахмуті ще взимку. До цього РФ намагалась залучити їх у боях в Рубіжному та Сєвєродонецьку на Луганщині, а також поблизу Горлівки на Донеччині.

"Щодо тих, кого ми зустрічали, це була яскрава картинка, яка у справжньому бою нічим не здивувала, а навпаки розчарувала", – сказав Кузик.

Він розповів про випадок, коли підрозділи "Ахмат" виходили на українських новобранців - і менш досвідчені бійці у бою "розбирали їх ["Ахмат"] на запчастини".

24 червня підполковник ЗСУ і пресофіцер Ярослав Чепурний повідомив, що кадирівці вийшли з Мар'їнки, а інші формування окупантів поки не виказують таких намірів.

10 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь на півдні, а російські загарбники атакують у районах Кремінної, Бахмута та Донецька.

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