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РосЗМІ пишуть про поранення головного поплічника Кадирова в Україні. Той просить ГУР його знайти

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 12:18
РосЗМІ пишуть про поранення головного поплічника Кадирова в Україні. Той просить ГУР його знайти - Фото
Рамзан Кадиров та Адам Делімханов (Фото з відкритих джерел)

Російський пропагандистський ресурс Звезда, підпорядкований міністерству оборони РФ, з посиланням на пресслужбу нелегітимної Держдуми РФ повідомляє про нібито поранення Адама Делімханова – депутата Держдуми та соратника самопроголошеного глави тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Рамзана Кадирова.

Вранці 14 червня політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов опублікував допис, в якому йшлося про нібито ліквідацію Делімханова у Приморську під Бердянськом.

Як стверджує Сазонов, Сили оборони на запорізькому напрямку "натрапили" на кортеж Делімханова випадково, коли шукали скупчення ворожої техніки.

Офіційного підтвердження цієї заяви від українського Міноборони та Генштабу ЗСУ не було.

Після опублікованої Звездою новини про спростування інформації про нібито ліквідацію Делімханова, Кадиров опублікував допис у Telegram, в якій запропонував "винагороду" українській розвідці за дані щодо удару по Делімханову, додавши, що начебто "не може з ним зв'язатися".

Декілька російських депутатів заявили, що сьогодні вже розмовляли з Делімхановим, "він живий та здоровий".

LIGA.net звернулася за коментарем до пресслужби ГУР.

УВАГА. Частину даних узято з джерел російської пропаганди, для яких брехати, вводити в оману, давати напівправду і сіяти дезінформацію – профільна робота. Повідомлення Сазонова недостатньо для верифікації події. До появи документального підтвердження ліквідації або поранення зазначеної особи до наведеної в тексті інформації слід ставитися насторожено.
  • СБУ розслідує справу стосовно Делімханова. Його звинувачують у пособництві у зміні кордонів України та виправданні збройної агресії Росії. За повідомленням СБУ, Делімханов входить до найближчого оточення Кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області.
  • Перед цим президент Зеленський підписав укази про введення санкцій проти осіб, причетних до російського вторгнення, – до списків потрапили, зокрема, Делімханов і три його брати.
  • 8 лютого розвідка Естонії висловила думку, що Кадиров та Пригожин борються за владу в Кремлі, а російські еліти не наважуються це робити.

Читайте також: ЗСУ вдарили по зосередженню "Ахмата" у районі Донецька. Знищено 56 бойовиків Кадирова

Мілана Головань
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війнаРамзан Кадировадам делімхановахмат
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