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РосСМИ пишут о ранении главного подельника Кадырова в Украине. Тот просит ГУР его найти

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 12:18
РосСМИ пишут о ранении главного подельника Кадырова в Украине. Тот просит ГУР его найти - Фото
Рамзан Кадыров и Адам Делимханов (Фото из открытых источников)

Российский пропагандистский ресурс Звезда, подчиненный министерству обороны РФ, со ссылкой на пресс-службу нелегитимной Госдумы РФ сообщает о якобы ранении Адама Делимханова – депутата Госдумы и соратника самопровозглашенного главы временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Рамзана Кадырова.

Утром 14 июня политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов опубликовал сообщение, в котором говорилось о якобы ликвидации Делимханова в Приморске под Бердянском.

Как утверждает Сазонов, Силы обороны на запорожском направлении "наткнулись" на кортеж Делимханова случайно, когда искали скопления вражеской техники.

Официального подтверждения этого заявления от украинского Минобороны и Генштаба ВСУ не было.

После опубликованной Звездой новости об опровержении информации о якобы ликвидации Делимханова, Кадыров опубликовал сообщение в Telegram, в котором предложил "вознаграждение" украинской разведке за данные по удару по Делимханову, добавив, что якобы "не может с ним связаться".

Несколько российских депутатов заявили, что сегодня уже разговаривали с Делимхановым, "он жив и здоров".

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе ГУР.

ВНИМАНИЕ. Часть данных взята из источников российской пропаганды, для которых лгать, вводить в заблуждение, давать полуправду и сеять дезинформацию – профильная работа. Сообщения Сазонова недостаточно для верификации события. До появления документального подтверждения ликвидации или ранения указанного лица к приведенной в тексте информации следует относиться настороженно.
  • СБУ расследует дело в отношении Делимханова. Его обвиняют в пособничестве по изменению границ Украины и оправдании вооруженной агрессии России. По сообщению СБУ, Делимханов входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области.
  • Перед этим президент Зеленский подписал указы о введении санкций против лиц, причастных к российскому вторжению, – в списки попали в том числе Делимханов и три его брата.
  • 8 февраля разведка Эстонии выразила мнение, что Кадыров и Пригожин борются за власть в Кремле, а российские элиты не решаются этого делать.

Читайте также: ВСУ ударили по сосредоточению "Ахмата" в районе Донецка. Уничтожены 56 боевиков Кадырова

Милана Головань
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