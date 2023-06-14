РосСМИ пишут о ранении главного подельника Кадырова в Украине. Тот просит ГУР его найти
Российский пропагандистский ресурс Звезда, подчиненный министерству обороны РФ, со ссылкой на пресс-службу нелегитимной Госдумы РФ сообщает о якобы ранении Адама Делимханова – депутата Госдумы и соратника самопровозглашенного главы временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Рамзана Кадырова.
Утром 14 июня политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов опубликовал сообщение, в котором говорилось о якобы ликвидации Делимханова в Приморске под Бердянском.
Как утверждает Сазонов, Силы обороны на запорожском направлении "наткнулись" на кортеж Делимханова случайно, когда искали скопления вражеской техники.
Официального подтверждения этого заявления от украинского Минобороны и Генштаба ВСУ не было.
После опубликованной Звездой новости об опровержении информации о якобы ликвидации Делимханова, Кадыров опубликовал сообщение в Telegram, в котором предложил "вознаграждение" украинской разведке за данные по удару по Делимханову, добавив, что якобы "не может с ним связаться".
Несколько российских депутатов заявили, что сегодня уже разговаривали с Делимхановым, "он жив и здоров".
LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе ГУР.
- СБУ расследует дело в отношении Делимханова. Его обвиняют в пособничестве по изменению границ Украины и оправдании вооруженной агрессии России. По сообщению СБУ, Делимханов входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области.
- Перед этим президент Зеленский подписал указы о введении санкций против лиц, причастных к российскому вторжению, – в списки попали в том числе Делимханов и три его брата.
- 8 февраля разведка Эстонии выразила мнение, что Кадыров и Пригожин борются за власть в Кремле, а российские элиты не решаются этого делать.
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