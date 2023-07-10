ГШ: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь, РФ атакує біля Кремінної, Бахмута та Донецька — карта

Збройні Сили України наступають на Бердянськ та Мелітополь, росіяни атакують у районах Кремінної, Бахмута та Донецька. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог штурмував і намагався відбити позиції на захід від Спірного, успіху не мав.

Біля Бахмута під вогнем авіації та артилерії українські воїни відбилися у районі Дубово-Василівки.

Поблизу Донецька ЗСУ продовжують стримувати наступ у районі Авдіївки, відбито всі атаки у Мар'їнці. Також окупанти намагалися атакувати в районі Новомихайлівки, але безуспішно.

Одночасно Сили оборони продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, закріплюються, б'ють по загарбниках з артилерії, ведуть контрбатарейну боротьбу. Армія РФ зосереджена на недопущенні просування ЗСУ.

Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу. Ракетники та артилеристи вразили два райони зосередження піхоти, озброєння та техніки, два артилерійські підрозділи на позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук у руки – Міноборони.

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