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ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь, РФ атакует у Кременной, Бахмута и Донецка — карта

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 06:52
ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь, РФ атакует у Кременной, Бахмута и Донецка — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины наступают на Бердянск и Мелитополь, россияне атакуют в районах Кременной, Бахмута и Донецка. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений. В районе Кременной враг штурмовал и пытался отбить позиции западнее Спорного, успеха не имел. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Около Бахмута под огнем авиации и артиллерии украинские воины отбились в районе Дубово-Васильевки. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка ВСУ продолжают сдерживать наступление в районе Авдеевки, отбиты все атаки в Марьинке. Также оккупанты пытались атаковать в районе Новомихайловки, но безуспешно. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Одновременно Силы обороны продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, закрепляются, бьют по захватчикам из артиллерии, ведут контрбатарейную борьбу. Армия РФ сосредоточена на недопущении продвижения ВСУ. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения пехоты, вооружения и техники, два артиллерийских подразделений на позициях и две станции радиоэлектронной борьбы противника. 

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

Читайте также: Клещеевка. Генштаб: ВСУ имеют частичный успех под Бахмутом, закрепляются — карта боев

Дмитрий Гриниченко
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