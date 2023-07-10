ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь, РФ атакует у Кременной, Бахмута и Донецка — карта

Вооруженные Силы Украины наступают на Бердянск и Мелитополь, россияне атакуют в районах Кременной, Бахмута и Донецка. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений. В районе Кременной враг штурмовал и пытался отбить позиции западнее Спорного, успеха не имел.

Около Бахмута под огнем авиации и артиллерии украинские воины отбились в районе Дубово-Васильевки.

Вблизи Донецка ВСУ продолжают сдерживать наступление в районе Авдеевки, отбиты все атаки в Марьинке. Также оккупанты пытались атаковать в районе Новомихайловки, но безуспешно.

Одновременно Силы обороны продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, закрепляются, бьют по захватчикам из артиллерии, ведут контрбатарейную борьбу. Армия РФ сосредоточена на недопущении продвижения ВСУ.

Украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения пехоты, вооружения и техники, два артиллерийских подразделений на позициях и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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