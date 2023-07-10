Кадыров говорит, что перебросил боевиков "Ахмата" под Бахмут. Комбат ВСУ: Не видели

Украинские бойцы пока не видели оккупантов из подразделения "Ахмат" на Бахмутском направлении, заявил Петр Кузык, командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

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Отмечается, что Кузык прокомментировал заявление самопровозглашенного главы Чечни Рамзана Кадырова.

Главарь оккупантов утверждал, якобы бойцы спецподразделения "Ахмат" были передислоцированы на окраины Бахмута, в частности, в Клещееву.

Кузык заявил, что "Ахмат" не является серьезным боевым подразделением", а его бойцы не умеют взаимодействовать на поле боя.

"Они не являются чем-то серьезным, поскольку это, по сути, хорошо вооруженная личная полиция Кадырова, которая, возможно, хорошо справляется в спортивном зале, хорошо экипирована, но у них нет серьезных специалистов", – отметил он.

Кузык предположил, что это могут быть вновь сформированные подразделения, но по его опыту, они не умеют работать вместе комплексно: "С артиллерией, с серьезным системным подходом".

По словам комбата, Силы обороны встречали чеченских бойцов в Бахмуте еще зимой. До этого РФ пыталась привлечь их в боях в Рубежном и Северодонецке в Луганской области, а также вблизи Горловки Донецкой области.

"О тех, кого мы встречали, это была яркая картинка, которая в настоящем бою ничем не удивила, а наоборот разочаровала", – сказал Кузык.

Он рассказал о случае, когда подразделения "Ахмат" выходили на украинских новобранцев – и менее опытные бойцы в бою "разбирали их ["Ахмат"] на запчасти".

24 июня подполковник ВСУ и пресс-офицер Ярослав Чепурный сообщил, что кадыровцы вышли из Марьинки, а другие формирования оккупантов пока не проявляют таких намерений.

10 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь на юге, а российские захватчики атакуют в районах Кременной, Бахмута и Донецка.

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