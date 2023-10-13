Мобілізація. Міноборони: Краще йти у військкомат самому, служити доведеться кожному з нас

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що сотні тисяч громадян "створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації". Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, відомство підготувало зміни до законодавства про облік військовозобов'язаних, щоб люди могли без проблем проходити військово-лікарські комісії, а також усі процедури, що стосуються мобілізації.

"Потрібно унормувати питання обліку. Ми бачимо безліч ситуацій, коли люди намагаються будь-яким способом уникнути мобілізації. Тут питання етичне, захист держави — відповідальність кожного громадянина. Таких людей багато, десятки та сотні тисяч, які створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації", – сказала Калмикова.

Вона зазначила, що необхідний обмін інформацією між державними реєстрами, щоби не доводилося постійно ходити з документами.

"Держава зможе бачити людей через реєстри, це питання цінностей, потрібне розуміння, що країну доведеться захищати кожному з нас, а тому краще прийти самому, знайти підрозділ, у якому хочеш служити, це найкращий шлях", – заявила чиновниця.

11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала головкому Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.

У той самий день президент Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК у всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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