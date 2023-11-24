Данилов: Срочников, срок службы которых закончился, демобилизуют в ближайшее время

Призванные на срочную службу, у которых закончился предусмотренный законом срок, будут демобилизованы в ближайшее время. Об этом сообщил Украинскому радио секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Как сказал Данилов, на сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего вопросу демобилизации срочников было уделено большое внимание.

"Что касается мобилизации проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, чтобы в ближайшее время эти люди были демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их", – сказал Данилов.

Он отметил, что если срочники, у которых истек срок службы, пожелают остаться в армии, они смогут сделать это, заключив контракт, а все остальные будут демобилизованы.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и поручил подготовить решение о мобилизации, демобилизации и ТЦК.

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14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы у государства была реальная картина резервов, которые есть сейчас в стране.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

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