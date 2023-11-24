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Данилов: Срочников, срок службы которых закончился, демобилизуют в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 19:20
Данилов: Срочников, срок службы которых закончился, демобилизуют в ближайшее время - Фото
Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Призванные на срочную службу, у которых закончился предусмотренный законом срок, будут демобилизованы в ближайшее время. Об этом сообщил Украинскому радио секретарь СНБО Алексей Данилов

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Как сказал Данилов, на сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего вопросу демобилизации срочников было уделено большое внимание.

"Что касается мобилизации проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, чтобы в ближайшее время эти люди были демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их", – сказал Данилов.

Он отметил, что если срочники, у которых истек срок службы, пожелают остаться в армии, они смогут сделать это, заключив контракт, а все остальные будут демобилизованы. 

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и поручил подготовить решение о мобилизации, демобилизации и ТЦК.

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Сергей Бережной
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