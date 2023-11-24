Данилов: Срочников, срок службы которых закончился, демобилизуют в ближайшее время
Призванные на срочную службу, у которых закончился предусмотренный законом срок, будут демобилизованы в ближайшее время. Об этом сообщил Украинскому радио секретарь СНБО Алексей Данилов.
Как сказал Данилов, на сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего вопросу демобилизации срочников было уделено большое внимание.
"Что касается мобилизации проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, чтобы в ближайшее время эти люди были демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их", – сказал Данилов.
Он отметил, что если срочники, у которых истек срок службы, пожелают остаться в армии, они смогут сделать это, заключив контракт, а все остальные будут демобилизованы.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и поручил подготовить решение о мобилизации, демобилизации и ТЦК.
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