Арахамия: Законопроект о мобилизации возвращают на доработку
Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что сегодня в закрытом режиме состоялось заседание Согласительного совета и совещание с военным командованием. По его словам, законопроект о мобилизации возвращают на доработку.

Арахамия отметил, что обсуждение проекта закона проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то неоптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", – написал он.

Арахамия добавил, что по результатам совещания законопроект возвращается инициатору.

"Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", – резюмировал он.

Вчера народный депутат от Слуги народа и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что законопроект о мобилизации нужно сбалансировать между принудительными и мотивационными нормами. Он назвал ряд положений, которые "почистил" комитет.

В частности, предлагалось убрать электронные повестки, поскольку, по его словам, "невозможно урегулировать этот механизм". Комитет также настаивал, чтобы люди с инвалидностью I, II, III групп либо получали полную отсрочку, либо вообще не подпадали под мобилизацию.

  • 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.
  • В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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