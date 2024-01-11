Арахамия: Законопроект о мобилизации возвращают на доработку
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что сегодня в закрытом режиме состоялось заседание Согласительного совета и совещание с военным командованием. По его словам, законопроект о мобилизации возвращают на доработку.
Арахамия отметил, что обсуждение проекта закона проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией.
"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то неоптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", – написал он.
Арахамия добавил, что по результатам совещания законопроект возвращается инициатору.
"Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", – резюмировал он.
Вчера народный депутат от Слуги народа и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что законопроект о мобилизации нужно сбалансировать между принудительными и мотивационными нормами. Он назвал ряд положений, которые "почистил" комитет.
В частности, предлагалось убрать электронные повестки, поскольку, по его словам, "невозможно урегулировать этот механизм". Комитет также настаивал, чтобы люди с инвалидностью I, II, III групп либо получали полную отсрочку, либо вообще не подпадали под мобилизацию.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.
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