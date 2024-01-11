Арахамия: Законопроект о мобилизации возвращают на доработку

Не все нормы законопроекта могут быть поддержаны

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что сегодня в закрытом режиме состоялось заседание Согласительного совета и совещание с военным командованием. По его словам, законопроект о мобилизации возвращают на доработку.

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Арахамия отметил, что обсуждение проекта закона проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то неоптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", – написал он.

Арахамия добавил, что по результатам совещания законопроект возвращается инициатору.

"Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", – резюмировал он.

Вчера народный депутат от Слуги народа и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что законопроект о мобилизации нужно сбалансировать между принудительными и мотивационными нормами. Он назвал ряд положений, которые "почистил" комитет.

В частности, предлагалось убрать электронные повестки, поскольку, по его словам, "невозможно урегулировать этот механизм". Комитет также настаивал, чтобы люди с инвалидностью I, II, III групп либо получали полную отсрочку, либо вообще не подпадали под мобилизацию.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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