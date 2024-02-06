Омбудсмен заявил о "противоречивых нормах" в новом законопроекте о мобилизации: о чем речь

Омбудсмен Лубинец заявил, что замечания к новому законопроекту о мобилизации заняли аж девять страниц

Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая редакция правительственного законопроекта о мобилизации, как и предыдущая, содержит "противоречивые нормы".

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Лубинец заявил, что как омбудсмен он соглашается с тем, что государству следует нормативно усовершенствовать вопросы, касающиеся мобилизации, однако это должно соответствовать нормам Конституции и международным соглашениям в области прав человека.

"К сожалению, правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации и в этот раз имеет ряд противоречивых норм", – заявил он.

"Нормативный казус", по его словам, есть в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке.

"Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" с военного учета (которая указывается в военном билете) на практике становится проблемой, нуждающейся в урегулировании", – заявил омбудсмен.

Кроме того, отметил он, в законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина на выезд из страны. Однако статья 17 Конституции предусматривает, что ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Эти предложенные изменения противоречат Конституции, отметил Лубинец.

В законопроекте также предлагается предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а за невыполнение последние несут определенную Законом юридическую ответственность. Лубинец заявил, что это не соответствует положениям Конституции, закона о защите персональных данных и правовым позициям Конституционного суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь.

Ряд замечаний к законопроекту озвучила представитель омбудсмена Елена Колобродова на комитете Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов. Также соответствующее письмо уже отправлено в профильный комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Всего замечания к новому законопроекту о мобилизации заняли аж девять страниц, подчеркнул Лубинец.

Когда Кабмин зарегистрировал в Раде первую версию законопроекта о мобилизации (впоследствии документ был отозван для доработки), Лубинец тоже заявлял о неконституционности определенных норм – в частности, касающихся ограничений для уклонистов.

30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Документ в Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

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