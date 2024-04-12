В Генштабе уверяют, что плановая ротация на фронте продолжается

В то же время происходит усиление бригад, находящихся на передовой

Украинский военный (Фото: Генштаб)

На фронте идет плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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В ведомстве отметили, что несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для отправки военнослужащих на отдых.

Решение о проведении ротации удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, не участвующих в боевых действиях. Высвободившиеся тысячи военнослужащих были направлены в боевые части, заявили в Генштабе.

Также ведомство сообщило, что одновременно происходит усиление подразделений, находящихся на передовой.

9 февраля советник ОП Подоляк заявил, что из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало только до 300 000 человек.

23 февраля нардеп Арахамия сообщил, что главнокомандующий ВСУ Сырский проводит аудит в Силах обороны, поскольку "многие" подразделения не были на фронте за все время большой войны.

14 марта Сырский заявил о начале ротации для подразделений, которые длительное время воюют на передовой.

11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

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